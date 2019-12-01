San José, Costa Rica, a 16 de noviembre de 2026.- El asesinato del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido este lunes, generó preocupación por las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en Costa Rica, luego de que el comunicador fuera atacado a balazos tras realizar durante años señalamientos sobre presuntas relaciones entre grupos del narcotráfico y figuras del ámbito político.

Rodríguez, de 51 años, fue agredido cuando circulaba en su vehículo por un sector de Santo Domingo de Heredia, ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de San José. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron a su automóvil y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

El comunicador había denunciado públicamente amenazas de muerte que, según sus declaraciones, provenían de personas relacionadas con el narcotráfico. En los últimos años utilizó principalmente sus redes sociales para difundir investigaciones y acusaciones sobre presuntas conexiones entre organizaciones criminales y sectores del poder.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, informó que se realizará una investigación exhaustiva para identificar tanto a los responsables materiales como a quienes pudieron ordenar el homicidio. También se analizarán las amenazas que Rodríguez había reportado antes de su muerte.

De acuerdo con las autoridades, el periodista había sido referido a un programa de atención y protección de víctimas y testigos, pero decidió no incorporarse al esquema de resguardo.

El caso también provocó reacciones en el ámbito político y periodístico. La presidenta costarricense, Laura Fernández, condenó el crimen y señaló que representa una afectación a la libertad de expresión, mientras que el Colegio de Periodistas exigió que las investigaciones se desarrollen con rapidez y permitan esclarecer lo sucedido.

Rodríguez contaba con una trayectoria de más de tres décadas en medios de comunicación, donde se desempeñó en radio, televisión y prensa escrita. Su asesinato vuelve a colocar sobre la mesa los riesgos que enfrenta el periodismo en un país que atraviesa un incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico.