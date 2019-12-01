Querétaro se proyecta ante Europa con experiencia inmersiva en Madrid

Madrid, España, 20 de enero del 2026.- En el marco de las actividades previas a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la inauguración del Domo Inmersivo “Conexión”, instalado en la Plaza de Olavide, en Madrid, un proyecto de promoción turística y cultural que, mediante una experiencia multisensorial, refuerza la relación histórica y contemporánea entre Querétaro y España.

Acompañado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, autoridades españolas y mexicanas, Kuri González destacó que este Domo representa una nueva forma de presentar a Querétaro ante el mundo, a través de una experiencia multisensorial que invita a conocer la identidad, el patrimonio, la gastronomía y la hospitalidad de la entidad.

Durante la presentación, el Gobernador subrayó que esta acción se suma a un momento histórico, marcado por la consolidación de la nueva ruta aérea Querétaro–Madrid, la cual fortalece la conectividad internacional y posiciona al estado como una puerta de entrada estratégica al centro del país y a la región del Bajío.

El proyecto consiste en la instalación de un domo de 12 metros de diámetro, con tecnología de proyección de 360 grados, en cuyo interior se presenta la experiencia audiovisual “Conexión”, una narrativa de siete minutos que explora el vínculo histórico, cultural y contemporáneo entre Querétaro y España.

A su vez, la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, destacó que este esfuerzo representa una apuesta innovadora para la promoción del destino en el mercado europeo, al ofrecer una experiencia inmersiva que genera cercanía emocional con las y los visitantes, para despertar el interés por viajar a Querétaro.

El Domo Inmersivo “Conexión” permanecerá abierto al público madrileño, así como a las y los visitantes de la FITUR, hasta el 25 de enero de 2026, con funciones cada diez minutos, en un horario de 15:00 a 22:00 horas, recibiendo grupos de 50 personas, contribuyendo de manera directa a la promoción turística del destino Querétaro y al posicionamiento de la nueva ruta aérea con Madrid.

La inauguración contó con la asistencia del secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero; los presidentes municipales de El Marqués y Tequisquiapan, Rodrigo Monsalvo Castelán y Héctor Magaña Rentería, respectivamente; el diputado federal, Mario Calzada, así como la diputada presidenta de la Comisión de Turismo en la Legislatura estatal, Adriana Meza.