Quedan atrapadas casi mil personas por tormenta en el Everest a más de 4 mil metros de altura 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 19:39:40

Tíbet, China a 5 de octubre de 2025.- Tras una tormenta de nieve, quedaron atrapadas cerca de mil personas en el Monte Everest, después de que un temporal azotara la región del Tíbet.

Los hechos se registraron desde el pasado viernes, con intensas nevadas y violentas ráfagas de viento que dejaron cientos de campamentos sepultados, destruyeron casas de campaña y decenas de excursionistas con hipotermia.

Al lugar se trasladaron equipos de rescate, donde el grupo Blue Sky Rescue del Tibet, evacuó a alrededor de 350 personas, pero muchas más quedaron atrapadas.

Debido al desastre, la Compañía de Turismo del Condado de Tingri, suspendió temporalmente la venta de entradas al Monte Everest hasta nuevo aviso, en lo que controlan la situación.

Hasta el momento, las autoridades locales confirmaron que no hay información oficial sobre personas fallecidas, pero continúan las labores de búsqueda.

