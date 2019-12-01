Quedan atrapadas 67 personas en la estación de esquí Gore Mountain en Nueva York, tras falla técnica

North Creek, Nueva York, a 6 de febrero de 2026.- Un operativo de emergencia se activó la tarde del miércoles en la estación de esquí Gore Mountain, al norte del estado de Nueva York, luego de que una falla técnica obligara a detener el sistema de góndolas. El incidente dejó a 67 personas, entre ellas menores de edad, suspendidas a más de 20 metros de altura durante aproximadamente cinco horas, mientras se organizaban las labores de rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, el problema se originó por la desalineación de un conjunto de ruedas en la góndola conocida como Northwoods, lo que activó automáticamente los protocolos de seguridad y provocó la detención total del mecanismo. El hecho ocurrió poco después del mediodía, cuando al menos 20 cabinas quedaron detenidas en pleno recorrido.

Los pasajeros permanecieron dentro de las góndolas, suspendidos hasta 21 metros sobre la nieve y bajo temperaturas bajo cero. No obstante, las cabinas cerradas ofrecieron resguardo suficiente para evitar complicaciones por hipotermia, y la administración de la estación confirmó que no se reportaron personas lesionadas.

Las tareas de evacuación estuvieron a cargo de la Autoridad Regional de Desarrollo Olímpico del Estado de Nueva York (ORDA), en coordinación con el Departamento de Conservación Ambiental (DEC).

Personal especializado ascendió a las torres de soporte para acceder a cada cabina, asegurar a los ocupantes con arneses y descenderlos uno a uno mediante cuerdas. La patrulla de esquí de Gore Mountain también brindó apoyo logístico, logrando la evacuación ordenada y sin incidentes médicos de todos los afectados.