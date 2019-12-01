Putin debe poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de probar armas de largo alcance, asevera Trump

Putin debe poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de probar armas de largo alcance, asevera Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 09:14:32
Kuala Lumpur, Malasia, a 27 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseveró que su homólogo ruso, Vladimir Putin debería poner fin a la guerra con Ucrania en lugar de realizar pruebas con armas de largo alcance y propulsión nuclear.

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, en su gira por Asia, el mandatario estadounidense consideró que “no es apropiado” que Moscú pruebe nuevos misiles.

En ese sentido, indicó que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia “debería haber durado una semana”, sin embargo, ya casi cumple cuatro años de su inicio.

Los comentarios de Trump se producen horas después de que Moscú anunciara el test exitoso de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear, el Burevéstnik, que según el Estado Mayor del Ejército ruso, recorrió 14 mil kilómetros durante casi 15 horas de vuelo.

Al respecto, el líder republicano recordó que EEUU tiene un submarino nuclear frente las costas rusas.

“No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos. Probamos misiles constantemente, pero, ya saben, tenemos un submarino”, añadió Trump.

