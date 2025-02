¿Pueden quienes han nacido o están por nacer en EU perder su nacionalidad por disposición de Trump?, asesor responde

San Francisco, Estados Unidos, a 7 de febrero de 2025.- ¿Es posible quitar la ciudadanía a las personas nacidas, o que están por nacer, en Estados Unidos si sus padres no son ciudadanos ni residentes legales? Esta pregunta ha surgido después de la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. En el documento titulado “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”, el mandatario propone limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no ciudadanos ni residentes legales.

La medida ha reavivado las tensiones sobre la interpretación y el alcance de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país y sujetas a su jurisdicción.

Para Luis Ochoa, Director de Operaciones de MEXUS Migración, una firma especializada en asesoría migratoria, modificar dicha Enmienda enfrentaría obstáculos constitucionales significativos; de manera que su implementación parece poco probable a corto plazo.

“La 14ª Enmienda, establecida en 1868, ha sido un pilar fundamental en el reconocimiento de derechos dentro de Estados Unidos. Cambiarla no será sencillo, pues, aunque fue diseñada en un contexto posterior a la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía y los derechos civiles de las personas nacidas en Estados Unidos, especialmente de la comunidad afroamericana, no establece limitaciones de nacionalidad o estatus migratorio. Es decir que, cualquier persona nacida en territorio estadounidense es considerada ciudadana, independientemente de la condición migratoria de sus progenitores”, explicó el experto.

En caso de que se intentara desconocer la ciudadanía de alguien nacido en Estados Unidos, el precedente legal del caso United States v. Wong Kim Ark ocurrido en 1898, en el que la Corte Suprema ratificó el principio de jus soli —según el cual el lugar de nacimiento es suficiente para otorgar la ciudadanía—, sería clave para defender los derechos de esa persona.

Modificar este principio no es un proceso rápido ni sencillo. Requiere la aprobación de dos tercios del Congreso de los Estados Unidos. Además, cualquier enmienda debe ser ratificada por tres cuartas partes de los estados. "Cambiar la Constitución es un desafío monumental que no sólo requiere apoyo político mayoritario, sino también superar la resistencia legal que surgiría", señala Ochoa.

Consejos para las familias en esta situación

Mientras continúa el debate, es esencial que las familias sigan estos consejos de MEXUS Migración, para proteger los derechos de sus hijos:

● Buscar asesoría legal especializada. Si las familias tienen dudas sobre el estatus de su hijo, lo más importante es buscar asesoría legal especializada en derecho migratorio. Consultar con un abogado con experiencia les permitirá comprender mejor sus derechos y las opciones disponibles para protegerse ante dicha acción.

● Mantener registros claros y actualizados. Es fundamental que las familias tengan todos sus documentos en orden y actualizados, como el acta de nacimiento de su hijo. La transparencia en los documentos puede ser la clave para resolver cualquier situación legal.

● Conocer sus derechos. Las familias deben conocer sus derechos y los de sus hijos. Esto les permitirá defender sus derechos, en caso de que surjan dudas o disputas legales sobre su estatus migratorio.