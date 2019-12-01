"Puede ser el estado 53" ironiza Trump sobre Venezuela

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró a manera de broma que planea convertir a Canadá en su estado número 51, Groenlandia el 52 y Venezuela el 53, durante una cena con personajes políticos y empresariales de élite en Washington D. C.

“Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el 51. Groenlandia será el 52 y Venezuela puede ser el 53”, soltó el mandatario estadounidense durante una cena en el club de élite Alfalfa, organización exclusiva de directores ejecutivos, políticos y figuras destacadas de la capital, informó el diario The Washington Post.

Por lo anterior, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen lanzaron un comunicado conjunto en el que reafirmaron que el futuro de Groenlandia compete sólo a Dinamarca y a los habitantes de la isla.

“Hoy Carney habló con Frederiksen. Ambos ratificaron su respaldo a los principios de soberanía e integridad territorial de la isla, al tiempo que reiteraron que las decisiones sobre su futuro deberán ser tomadas sólo por Dinamarca y Groenlandia”, anunció la oficina de prensa del premier canadiense.

Por su parte, el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, advirtió que las intenciones del líder republicano persisten al tratar a la isla danesa como mercancía y buscar vías para obtener su control, con declaraciones condescendientes contra la población local.