Príncipe saudí presiona a Trump para continuar ofensiva contra Irán, asegura NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:23:20

Nueva York, Estados Unidos, a 24 de marzo 2026.- El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, presiona al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que continúe con la guerra contra Irán, bajo el argumento de que es “una oportunidad histórica” para reacomodar el Medio Oriente, según informó el The New York Times, al citar a fuentes cercanas a las conversaciones.

Según el medio citado, en una serie de conversaciones durante la semana pasada, el líder de facto del reino saudí, le comentó al mandatario estadounidense que se debe mantener la presión para se “derroque al gobierno de línea dura de Irán”.

Según las fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, el príncipe Mohammed argumentó que la República Islámica representa una amenaza a largo plazo para el Golfo pérsico que solo puede eliminarse si se cambia al gobierno.

Cabe señalar que, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanayahu, igualmente considera a la nación persa como una amenaza a largo plazo, pero los analistas afirman que los funcionarios israelíes “probablemente verían como una victoria un Estado iraní fallido, demasiado inmerso en conflictos internos como para amenazar a Israel”.

En contraparte, Arabia Saudita considera un posible Estado fallido en Irán como una grave y directa amenaza a la seguridad.