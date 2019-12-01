Primera ministra de Japón nominará a Trump para el Premio Nobel de la Paz

Primera ministra de Japón nominará a Trump para el Premio Nobel de la Paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:37:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tokio, Japón, a 28 de octubre 2025.- La recientemente nombrada primera ministra de Japón, Sane Takaichi, anunció su intención de nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz, de acuerdo con información de la Casa Blanca.

“La primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunció la nominación del presidente para el Premio Nobel de la Paz”, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al concluir el encuentro privado.

Lo anterior se dio a conocer durante una reunión entre ambos líderes en la ciudad de Tokio, como parte de la gira por Asia del mandatario estadounidense.

En ese sentido, la premier japonesa de ultra derecha, alabó la labor del líder republicano en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como “el logro histórico sin precedentes” obtenido en Oriente Medio.

“El primer ministro (Shinzo) Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica”, dijo Takaichi.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Blindaje Morelia: En las últimas horas 15 detenidos y seis unidades aseguradas: SSP
Aseguran más de 1.7 toneladas de estupefacientes químicos en Zacatecas
Más información de la categoria
Diputadas "se pelean" por estar al lado de Omar García Harfuch en Cámara de Diputados
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Agricultores tachan de "insulto al campo mexicano" el acuerdo del gobierno sobre precio del maíz
Comentarios