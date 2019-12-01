Primera ministra de Japón nominará a Trump para el Premio Nobel de la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:37:46

Tokio, Japón, a 28 de octubre 2025.- La recientemente nombrada primera ministra de Japón, Sane Takaichi, anunció su intención de nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz, de acuerdo con información de la Casa Blanca.

“La primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunció la nominación del presidente para el Premio Nobel de la Paz”, dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al concluir el encuentro privado.

Lo anterior se dio a conocer durante una reunión entre ambos líderes en la ciudad de Tokio, como parte de la gira por Asia del mandatario estadounidense.

En ese sentido, la premier japonesa de ultra derecha, alabó la labor del líder republicano en el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, así como “el logro histórico sin precedentes” obtenido en Oriente Medio.

“El primer ministro (Shinzo) Abe me habló con frecuencia de su diplomacia dinámica”, dijo Takaichi.