Primer ministro británico acusa a Trump de presionarlo para que lo apoye con Groenlandia

Primer ministro británico acusa a Trump de presionarlo para que lo apoye con Groenlandia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 10:47:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Londres, Inglaterra, a 21 de enero 2026.- Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de presionarlo para que cambie su postura sobre Groenlandia.

En la previa, el jefe del Estado norteamericano calificó como una “gran estupidez” el pacto para ceder la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, así como el de arrendar a ese estado Diego García -donde hay una base militar conjunta británica-estadounidense- por 99 años.

Durante la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, el premier británico puntualizó que "no cederá" frente a su homólogo estadounidense y defenderá que la isla del ártico pertenece al Reino de Dinamarca y a sus habitantes.

"No cederé. El Reino Unido no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi postura inequívoca", puntualizó Starmer.

"He dejado clara mi postura sobre nuestros principios y valores. El primero es que el futuro de Groenlandia es solo del pueblo groenlandés y el Reino de Dinamarca. El segundo es que las amenazas de aranceles para presionar a los aliados son completamente erróneas", insistió.

Cabe señalar que el político izquierdista recibió a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mientras el líder republicano no cede en su intención de apoderarse del territorio autónomo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Extorsión en gimnasio moviliza a elementos policiales en Celaya, Guanajuato
En Uruapan, Michoacán, conductor está grave tras chocar con su vehículo 
Aumenta a siete el número de muertos tras accidente en la Uruapan-Carapan
Mediante actividades deportivas, promueve FGE el bienestar de su personal
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán, muere periodista Antonio Balam a 17 días de atentado armado
"INE quitó de manera injusta a Raúl Morón su candidatura": Claudia Sheinbaum tiene su favorito en Michoacán
Regresa a casa Brandon Isacc, desaparecido a los 15 años; sus restos estuvieron más de una década en una fosa común en Veracruz
Intercambian metralla la noche del martes en Zamora, Michoacán; balacera causa pánico en habitantes
Comentarios