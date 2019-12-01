Primer ministro británico acusa a Trump de presionarlo para que lo apoye con Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 10:47:07

Londres, Inglaterra, a 21 de enero 2026.- Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de presionarlo para que cambie su postura sobre Groenlandia.

En la previa, el jefe del Estado norteamericano calificó como una “gran estupidez” el pacto para ceder la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, así como el de arrendar a ese estado Diego García -donde hay una base militar conjunta británica-estadounidense- por 99 años.

Durante la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, el premier británico puntualizó que "no cederá" frente a su homólogo estadounidense y defenderá que la isla del ártico pertenece al Reino de Dinamarca y a sus habitantes.

"No cederé. El Reino Unido no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi postura inequívoca", puntualizó Starmer.

"He dejado clara mi postura sobre nuestros principios y valores. El primero es que el futuro de Groenlandia es solo del pueblo groenlandés y el Reino de Dinamarca. El segundo es que las amenazas de aranceles para presionar a los aliados son completamente erróneas", insistió.

Cabe señalar que el político izquierdista recibió a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mientras el líder republicano no cede en su intención de apoderarse del territorio autónomo.