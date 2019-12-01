Presume EEUU que 1.6 millones de personas se han "autodeportado" desde el regreso de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 09:19:02
Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de octubre 2025.- Alrededor de 1.6 millones de personas se han “autodeportado” de Estados Unidos, mientras que 500 mil más han sido expulsadas del país, según presumió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con la dependencia federal, las autodeportaciones corresponden a migrantes que se registraron voluntariamente para salir del país, en muchos casos motivados por una campaña oficial que ofrece un pago único de mil  dólares y un boleto de avión.

Por otra parte, las deportaciones forzadas fueron realizadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Cabe mencionar que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el DHS, ha promovido activamente el programa de autodeportación mediante una campaña publicitaria nacional que ofrece un pago de mil dólares y un boleto de avión a quienes decidan registrarse para abandonar el país por cuenta propia.

En ese sentido, medios locales estiman  que el Gobierno estadounidense ha gastado “varios millones” de dólares en la promoción de dicha estrategia migratoria.

Además, la secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que la administración Trump “está en camino de romper los récords actuales de deportación”.

