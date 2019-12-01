Presidente de Guatemala denuncia intento de golpe de Estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 08:37:48

Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 27 de octubre 2025.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció que un juez penal del Ministerio Público intenta llevar a cabo un golpe de Estado en su contra.

En compañía de todo su gabinete y los diputados de su partido, el mandatario guatemalteco indicó en un mensaje en cadena nacional que “es hora de defender la democracia” sin “titubeos”.

Las declaraciones del jefe de Estado se dan días después de que el togado Fredy Orellana intentará de nueva cuenta suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 y declare vacante el puesto de presidente.

En su dictamen el juzgador indicó que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido (pese a que se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023) y que por tanto debía declararse nula la presidencia de Arévalo de León.

En ese sentido, el presidente Arévalo de León explicó que “en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad”.

De igual forma, el gobernante calificó a Orellana como “sicario que tergiversa las leyes al servicio” de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Cabe señalar que las dos personas contra las que arremetió el presidente el mandatario fueron sancionadas en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.