Presenta Mark Carney un ambicioso plan para reforzar las fuerzas armadas de Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 22:45:22

Ottawa, Canadá, a 17 de febrero de 2026.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó este martes un ambicioso plan de inversión para reforzar a las fuerzas armadas del país, con el objetivo de disminuir su dependencia de Estados Unidos.

El anuncio de la primera estrategia industrial de defensa de Canadá retoma una línea que Carney ha sostenido durante sus 11 meses de gobierno, en un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en tensión las alianzas tradicionales de su nación.

"Hemos confiado demasiado en otros para que nos protejan", afirmó Carney. "Esto ha creado vulnerabilidades que ya no podemos permitirnos y dependencias que ya no podemos sostener", añadió.

De acuerdo con su oficina, la estrategia industrial de defensa contempla "más de medio billón de dólares canadienses (366 mil millones de dólares estadunidenses) en seguridad". "El mundo ha cambiado y Canadá debe cambiar con él", sostuvo.