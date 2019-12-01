Presenta Mark Carney un ambicioso plan para reforzar las fuerzas armadas de Canadá

Presenta Mark Carney un ambicioso plan para reforzar las fuerzas armadas de Canadá
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 22:45:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ottawa, Canadá, a 17 de febrero de 2026.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó este martes un ambicioso plan de inversión para reforzar a las fuerzas armadas del país, con el objetivo de disminuir su dependencia de Estados Unidos.

El anuncio de la primera estrategia industrial de defensa de Canadá retoma una línea que Carney ha sostenido durante sus 11 meses de gobierno, en un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en tensión las alianzas tradicionales de su nación.

"Hemos confiado demasiado en otros para que nos protejan", afirmó Carney. "Esto ha creado vulnerabilidades que ya no podemos permitirnos y dependencias que ya no podemos sostener", añadió.

De acuerdo con su oficina, la estrategia industrial de defensa contempla "más de medio billón de dólares canadienses (366 mil millones de dólares estadunidenses) en seguridad". "El mundo ha cambiado y Canadá debe cambiar con él", sostuvo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En ataque armado ultiman a una agente del MP y dejan a su esposo luchando por su vida, en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Escándalo de élite: escuela de lujo en EEUU alojó con colegiaturas millonarias a hijos de capos mexicanos
En tres municipios de Michoacán recupera la Guardia Civil tres vehículos robados; hay un detenido 
Detiene la Guardia Civil a cinco hombres con enervantes la colonia El Barril de Jacona, Michoacán 
Más información de la categoria
En ataque armado ultiman a una agente del MP y dejan a su esposo luchando por su vida, en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Escándalo de élite: escuela de lujo en EEUU alojó con colegiaturas millonarias a hijos de capos mexicanos
Justicia a las cartas en Michoacán: Protestan contra la “Jueza del tarot” por presunta incompetencia y llevar prácticas esotéricas a los juzgados
Grecia Quiroz es víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, no necesita victimizarse: Memo Valencia
Comentarios