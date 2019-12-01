Posponen por tercera vez audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 14:42:03

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 10 de noviembre 2025.- De nueva cuenta se pospuso la audiencia del líder criminal, Joaquín Guzmán López, que estaba pactada para el próximo 13 de noviembre en una corte de la ciudad de Chicago, Illinois.

La jueza encargada del caso, Sharon Johnson Coleman, indicó lo anterior en un documento.

Cabe señalar que es la tercera vez que se pospone esta audiencia, que ya se aplazó del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre; ahora se espera que el líder de “Los Chapitos” enfrente a la justicia de EEUU el próximo 1 de diciembre.

Es de mencionar que, el pasado mes de julio, su hermano, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Del mismo modo, en agosto el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.