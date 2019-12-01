Portugal cierra escuelas y cancela cientos de vuelos por la llegada de la tormenta Charles

Portugal cierra escuelas y cancela cientos de vuelos por la llegada de la tormenta Charles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 22:59:08
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Lisboa, Portugal, 11 de noviembre de 2026.- Portugal cerró todas sus escuelas y suspendió los servicios públicos que no eran indispensables este miércoles 11 de noviembre, ante la llegada de la tormenta Charles, que provocó fuertes lluvias, inundaciones y rachas de viento.

Las medidas también afectaron al transporte aéreo, pues más de 300 vuelos fueron cancelados en cuatro aeropuertos internacionales. Además, varios negocios cerraron sus puertas y las autoridades pidieron a la población permanecer en casa para evitar accidentes.

En Lisboa, algunas calles quedaron inundadas por las lluvias, mientras que las rachas de viento superaron los 120 kilómetros por hora en algunas zonas. La tormenta también había golpeado la isla de Madeira, donde se reportaron árboles caídos e inundaciones.

El cierre de escuelas fue una medida poco habitual en el país. De acuerdo con reportes de prensa, fue la primera vez en tiempos recientes que se suspendieron las clases en todo Portugal por el pronóstico de una tormenta.

Aunque las autoridades habían advertido sobre posibles daños graves, Charles perdió fuerza durante su recorrido y hasta la tarde del miércoles, no se reportaban afectaciones mayores. El fenómeno ya avanzó hacia España.

 

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