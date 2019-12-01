Por orden de Trump despliegan al ICE en Aeropuerto de Atlanta; realizarán labores de seguridad

Por orden de Trump despliegan al ICE en Aeropuerto de Atlanta; realizarán labores de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 12:18:02
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Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- Por orden del presidente Donadl Trump, Estados Unidos desplegó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, Georgia.

Los uniformados de la agencia complementarán las labores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional, vigente desde el 14 de febrero pasado.

Cabe señalar que, el personal de la dependencia está presente en las terminales aéreas de manera habitual, en donde la Patrulla Fronteriza revisa a los viajeros que llegan, mientras que el DHS se encargan de casos penales vinculados con el contrabando, la trata y el fraude.

Sin embargo, lo notorio es que ahora se encargan también de los puntos de control de seguridad de la TSA, una función que normalmente no desempeñan los investigadores federales.

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