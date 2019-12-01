Por fallas en el sistema, suspenden vuelos de United Airlines en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 22:45:08
Chicago, Illinois, a 6 de agosto de 2025.- Cientos de pasajeros se vieron afectados en sus viajes, esto tras la suspensión de vuelos de United Airlines en los principales aeropuertos de Estados Unidos, debido a una falla en el sistema.

Fue la Administración Federal de Aviación, quien emitió una orden de paralización de vuelos el miércoles por la noche, por lo que se vieron afectados los centros regionales de todo el país, entre ellos Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco.

“Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida. Prevemos más retrasos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, indicó United a través de un comunicado.

A través de redes sociales, varios pasajeros se estuvieron quejando, que después del apagón, tuvieron que estar esperando en las pistas de los aeropuertos por más de dos horas, sin que hubiera señales de algún movimiento.

“Lamentamos cualquier inconveniente ocasionado. Estamos al tanto del error del sistema y nuestros equipos están trabajando para resolverlo y permitirles continuar su viaje”, respondió la cuenta de redes sociales de United a los pasajeros varados en X.

A pesar de que lograron resolver los problemas que se tenía en el sistema, se reportaron retrasos en los vuelos, en los que se restablecieron las operaciones a la normalidad.

 

