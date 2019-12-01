Policías y manifestantes se enfrentan durante protesta por universidades públicas en Argentina

Policías y manifestantes se enfrentan durante protesta por universidades públicas en Argentina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 19:34:40
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Buenos Aires, Argentina, 15 de octubre de 2026.- La policía argentina y manifestantes se enfrentaron este jueves en Buenos Aires durante una marcha para exigir al gobierno de Javier Milei que cumpla la ley que establece mayores recursos para las universidades públicas.

Los incidentes ocurrieron en los alrededores del Congreso de la Unión, donde algunas personas lanzaron piedras y partes del mobiliario urbano, mientras los elementos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua desde vehículos policiales.

A unos 150 metros del lugar de los enfrentamientos, miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se reunieron para participar en la protesta y exigir más recursos para las instituciones educativas.

Esta movilización corresponde a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que busca mejorar los recursos destinados a las universidades públicas.

Entre sus principales demandas se encuentran un mayor presupuesto para las instituciones, mejoras salariales para docentes y trabajadores, así como más fondos para becas y para cubrir los gastos de funcionamiento.

Los manifestantes también denuncian que la ley no se ha aplicado como corresponde, pese a las decisiones judiciales relacionadas con su cumplimiento.

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