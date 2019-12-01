Podría haber cambios de sede en Mundial 2026, si persiste inseguridad en EU: Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 08:36:43
Washington, Estados Unidos, a 26 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que si la ciudad designada como sede para que se jueguen los partidos del Mundial 2026, así como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se considera insegura, podrían llevarlos a otros lugares.

“Espero que el Mundial sea seguro, pero si creo que no lo es, lo trasladaremos fuera de esa ciudad”, expresó el mandatario estadounidense.

Asimismo, indicó que espera que esto no ocurra, pero por lo pronto continúa trabajando para combatir el crimen, por lo que ya ha enviado elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington, además de que próximamente también los mandará a Memphis y posiblemente a Chicago.

Las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos para el Mundial 2026 son Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Kansas City, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia.

De momento se desconoce si el Gobierno del país tiene la facultad para poder realizar cambios de sedes del Mundial que dirige la FIFA, debido a que ya hay contratos firmados de por medio.

 

 

 

