Pierden la vida dos hombres tras tormenta en Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 14:32:15

Nueva York, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- Dos hombres perdieron la vida tras ahogarse al quedar atrapados en sótanos que se inundaron a causa de una tormenta que azotó la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, la primera víctima, de 39 años, murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado, por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Por otra parte, el segundo fallecido, de 43 años, fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.

Las muertes se dieron luego de que la noche del 30 de octubre se inundaron las calles y casas en gran parte de la ciudad.

Al respecto, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, dijo en sus redes sociales que la tormenta “batió récords de precipitaciones” y que “la mayor parte cayó en tan solo diez minutos”.

Cabe señalar que, las autoridades neoyorquinas han advertido repetidamente que los sótanos y las viviendas bajo el nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas.