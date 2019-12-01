Pierden la vida dos hombres tras tormenta en Nueva York

Pierden la vida dos hombres tras tormenta en Nueva York
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 14:32:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- Dos hombres perdieron la vida tras ahogarse al quedar atrapados en sótanos que se inundaron a causa de una tormenta que azotó la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, la primera víctima, de 39 años, murió en un hospital de Brooklyn tras ser rescatado, por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Por otra parte, el segundo fallecido, de 43 años, fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas inundada en Manhattan.

Las muertes se dieron luego de que la noche del 30 de octubre se inundaron las calles y casas en gran parte de la ciudad.

Al respecto, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, dijo en sus redes sociales que la tormenta “batió récords de precipitaciones” y que “la mayor parte cayó en tan solo diez minutos”.

Cabe señalar que, las autoridades neoyorquinas han advertido repetidamente que los sótanos y las viviendas bajo el nivel del suelo pueden volverse mortales en cuestión de minutos durante las inundaciones repentinas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos
Chocan carroza funcionaria y taxi en Uruapan, Michoacán
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Más información de la categoria
Se registra explosión en refinería de Nuevo México, Estados Unidos; investigan causas
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
Productores liberarán carreteras en Michoacán por Noche de Muertos; advierten retomar bloqueos tras el fin de semana
A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos
Comentarios