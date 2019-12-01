Pierden la vida al menos tres personas durante avalanchas en Italia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 17:12:11

Roma, Italia, a 2 de enero de 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida este viernes en distintos incidentes provocados por avalanchas en Italia, entre ellas un ciudadano francés y una mujer de nacionalidad alemana, de acuerdo con reportes de los servicios de emergencia.

En la región del Piamonte, al noroeste del país y cerca de la frontera con Francia, dos esquiadores fueron sorprendidos por un alud cuando descendían a unos 2 mil 300 metros de altitud, alrededor del mediodía. Aunque otros integrantes del grupo lograron rescatarlos de la nieve, la mujer alemana ya no presentaba signos vitales cuando arribó el helicóptero de auxilio.

En otro hecho, un esquiador francés murió tras quedar sepultado por una avalancha en la zona de Bobbio Pellice, a pocos kilómetros de Turín. La persona que lo acompañaba logró llegar hasta un refugio de montaña para pedir ayuda; sin embargo, al llegar los rescatistas, el hombre ya había fallecido.

Asimismo, en la región de las Dolomitas, al noreste del país, un italiano de aproximadamente 50 años murió la mañana del viernes luego de ser arrastrado por un alud mientras realizaba senderismo junto a un amigo.

Autoridades señalaron que las intensas nevadas registradas durante las festividades decembrinas, combinadas con un aumento posterior de las temperaturas y fuertes rachas de viento, pudieron generar condiciones propicias para la formación de avalanchas.