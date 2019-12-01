Pierde la vida sacerdote en Ecuador tras caerle una cruz durante una misa transmitida en vivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 11:38:31

Guayaquil, Ecuador, a 18 de octubre de 2026.- Una celebración religiosa terminó en tragedia luego de que una enorme cruz de madera se desprendiera de su lugar y cayera sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, mientras oficiaba una misa en la iglesia Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

El accidente ocurrió la noche del sábado 17 de octubre y quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales. En la grabación se observa el momento en que la estructura cae sobre el religioso, lo que provocó la reacción inmediata de los feligreses que se encontraban en el templo.

Tras el impacto, los asistentes intentaron auxiliar al sacerdote, mientras se escuchaban gritos de alarma ante lo sucedido. Sin embargo, el religioso perdió la vida a consecuencia del incidente, que generó consternación entre la comunidad católica.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Sánchez Molinari y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y miembros de la congregación religiosa a la que pertenecía.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas por las que la cruz se desprendió ni se ha informado oficialmente sobre las condiciones en que ocurrió el accidente.