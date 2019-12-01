Pide Joaquín Guzmán condiciones justas dentro del proceso legal que enfrenta mediante una carta

Chicago, Illinois, a 17 de abril de 2026.- El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera volvió a recurrir a los tribunales de Estados Unidos para denunciar presuntas violaciones a sus derechos durante su reclusión, al enviar una carta en la que exige condiciones justas dentro del proceso legal que enfrenta.

En la misiva, dirigida al juez federal Brian M. Cogan, el narcotraficante mexicano solicitó que se respeten las garantías constitucionales que, asegura, le corresponden como parte del sistema judicial estadounidense. El documento, escrito a mano, plantea su inconformidad por lo que considera irregularidades en el manejo de su caso.

Guzmán Loera argumentó que tiene derecho a ser escuchado, a comunicarse adecuadamente y a recibir el mismo nivel de protección legal que cualquier otra persona bajo proceso, al tiempo que expresó preocupación por lo que describió como una aparente falta de sustento en su contra conforme a la legislación federal.

El excapo insistió en que sus derechos han sido vulnerados durante su estancia en prisión y pidió al juez intervenir para garantizar condiciones de justicia y equidad. No es la primera vez que realiza este tipo de señalamientos; en ocasiones anteriores ha denunciado restricciones para mantener contacto con el exterior, incluyendo limitaciones en llamadas y visitas.

Sin embargo, el juez Cogan ya había precisado previamente que, tras la sentencia que condenó a Guzmán a cadena perpetua, cualquier decisión relacionada con su confinamiento corresponde exclusivamente a la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, por lo que no tiene facultades para modificar sus condiciones de reclusión.

Las cartas enviadas por el exlíder criminal fueron integradas al expediente judicial, como parte del seguimiento formal del caso.