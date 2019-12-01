Bogotá, Colombia, a 6 de julio de 2026.- El presidente de Colombia Gustavo Petro reiteró este lunes que no reconoce la legitimidad del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, al asegurar que el proceso electoral estuvo manipulado mediante un supuesto fraude.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Petro afirmó que De la Espriella "no ganó las elecciones" y sostuvo que existió un "fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera". De acuerdo con el mandatario, una empresa colombiana responsable del conteo preliminar habría utilizado algoritmos que modificaron de manera significativa la votación, principalmente en los sufragios emitidos por colombianos residentes en el extranjero.

Desde que concluyó la segunda vuelta presidencial de junio, Petro ha cuestionado los resultados oficiales, en los que el candidato de derecha se impuso por menos de un punto porcentual sobre el senador oficialista Iván Cepeda.

Pese a la derrota, Cepeda aceptó el resultado de la contienda, aunque anunció que promoverá una estrategia de "desobediencia civil" contra el próximo gobierno si éste mantiene una estrecha alineación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La llegada de De la Espriella al poder ocurre en un contexto de creciente tensión entre Colombia y Estados Unidos, una relación que se ha deteriorado desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Sin trayectoria previa en cargos públicos, el presidente electo ha planteado un programa basado en el fortalecimiento de la inversión privada, la reducción del tamaño del Estado en un 40 por ciento y una política de seguridad con mayor firmeza frente a las guerrillas y los grupos del narcotráfico, mientras el país enfrenta un repunte de la violencia tras los fallidos intentos de negociación impulsados por el actual gobierno.