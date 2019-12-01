Pese a tregua, Israel advierte que operación militar en Líbano "no ha terminado"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 07:59:11

Tel Aviv, Israel, a 17 de abril 2026.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército de su país mantendrá sus posiciones en "todas las zonas que ha despejado y conquistado" en Líbano, ya que su operación “no ha terminado”, pese a estar en tregua.

"El Ejército israelí mantiene y seguirá manteniendo todas las zonas que ha despejado y conquistado. La maniobra terrestre dentro de Líbano y los ataques contra Hezbolá en todo el país han logrado numerosos avances, pero aún no se han completado", indicó el funcionario en un comunicado difundido por su oficina.

Además, el ministro Katz recalcó que su principal objetivo es desarmar al grupo terrorista Hezbolá, ya sea “por medios militares o políticos”.

"El objetivo que definimos, desarmar a Hezbolá por medios militares o políticos, sigue siendo el objetivo de la campaña al que estamos comprometidos", señaló en el boletín de prensa.

Según Katz, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, comparte el "compromiso con el objetivo" de desarmar a Hezbolá y mantiene "presión" sobre las autoridades libanesas a este efecto.