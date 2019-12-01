Permitirá EU la importación de hasta 80 mil toneladas de carne de res proveniente de Argentina durante 2026

Washington, Estados Unidos, a 6 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que autoriza la importación de un cupo extraordinario de 80 mil toneladas métricas de carne magra proveniente de Argentina durante 2026, con el objetivo de asegurar el abasto de carne molida en el mercado estadounidense.

De acuerdo con el documento difundido por la Casa Blanca, la decisión de otorgar este beneficio a Argentina responde a que la producción nacional de carne magra de res “será insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables debido a un desastre natural (sequía e incendios) y a una perturbación grave del mercado nacional”.

El volumen autorizado se distribuirá bajo el esquema de “primero en llegar, primero en ser atendido”, dividido en cuatro periodos trimestrales de 20 mil toneladas métricas cada uno. El primer embarque está programado para el próximo 13 de febrero.

Con esta acción, el mandatario estadounidense realiza una modificación temporal al contingente arancelario de carne de res, con la intención de contener los precios, luego de que este producto alcanzara niveles históricos a finales de 2025, con costos de hasta 6.69 dólares por libra, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La medida se da un día después de que Estados Unidos y Argentina firmaran un acuerdo bilateral para eliminar aranceles recíprocos en más de dos mil productos de distintos sectores productivos.

Este acuerdo específico para la carne magra argentina ocurre tras la visita del presidente Javier Milei a Miami en noviembre de 2025, donde participó en el America Business Forum y adelantó que Trump otorgaría a Argentina una cuota especial de importación como parte del fortalecimiento de la cooperación comercial entre ambas naciones.

El apoyo de Washington a Buenos Aires también ha sido evidente en el ámbito financiero, ya que el año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó las gestiones del gobierno de Milei ante el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, dentro de un esquema de asistencia que contempló compromisos de financiamiento cercanos a los 40 mil millones de dólares.