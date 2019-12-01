Permitirá EU la importación de hasta 80 mil toneladas de carne de res proveniente de Argentina durante 2026

Permitirá EU la importación de hasta 80 mil toneladas de carne de res proveniente de Argentina durante 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 22:57:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 6 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que autoriza la importación de un cupo extraordinario de 80 mil toneladas métricas de carne magra proveniente de Argentina durante 2026, con el objetivo de asegurar el abasto de carne molida en el mercado estadounidense.

De acuerdo con el documento difundido por la Casa Blanca, la decisión de otorgar este beneficio a Argentina responde a que la producción nacional de carne magra de res “será insuficiente para satisfacer la demanda a precios razonables debido a un desastre natural (sequía e incendios) y a una perturbación grave del mercado nacional”.

El volumen autorizado se distribuirá bajo el esquema de “primero en llegar, primero en ser atendido”, dividido en cuatro periodos trimestrales de 20 mil toneladas métricas cada uno. El primer embarque está programado para el próximo 13 de febrero.

Con esta acción, el mandatario estadounidense realiza una modificación temporal al contingente arancelario de carne de res, con la intención de contener los precios, luego de que este producto alcanzara niveles históricos a finales de 2025, con costos de hasta 6.69 dólares por libra, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La medida se da un día después de que Estados Unidos y Argentina firmaran un acuerdo bilateral para eliminar aranceles recíprocos en más de dos mil productos de distintos sectores productivos.

Este acuerdo específico para la carne magra argentina ocurre tras la visita del presidente Javier Milei a Miami en noviembre de 2025, donde participó en el America Business Forum y adelantó que Trump otorgaría a Argentina una cuota especial de importación como parte del fortalecimiento de la cooperación comercial entre ambas naciones.

El apoyo de Washington a Buenos Aires también ha sido evidente en el ámbito financiero, ya que el año pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó las gestiones del gobierno de Milei ante el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, dentro de un esquema de asistencia que contempló compromisos de financiamiento cercanos a los 40 mil millones de dólares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro
Localizan cuerpo que podría corresponder a uno de los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa
Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí
Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa
Más información de la categoria
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen
Comentarios