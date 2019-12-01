Pedro Alliana prepara cambios en el gabinete de Paraguay tras la salida de Santiago Peña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 17:49:45

Asunción, Paraguay, 9 de noviembre de 2026.- A pocos días de llegar a la Presidencia de Paraguay, Pedro Alliana comenzó a realizar cambios en su equipo de trabajo y pidió a todos sus ministros y funcionarios que estén preparados para dejar sus puestos si así lo decide.

Esta medida fue anunciada este lunes y forma parte de la reorganización del gobierno luego de que Santiago Peña dejara el cargo el pasado viernes, tras ser destituido en un juicio político y detenido por el caso relacionado con la caída de Ueno Bank.

A pesar de los posibles movimientos dentro de las dependencias, Alliana aseguró que las oficinas de gobierno continuarán con sus actividades habituales mientras se define quiénes permanecerán en sus puestos.

Asimismo, el mandatario ya comenzó a integrar a nuevos funcionarios, entre los nombramientos se encuentran Ariel Martínez, quien estará al frente de la Secretaría del Interior, y Juan Carlos Baruja, encargado de Obras Públicas, Además ambién confirmó a Rolando de Barros como jefe de Gabinete.

Los cambios se harán en otras áreas del gobierno, entre ellas Ambiente, Tecnología y la empresa estatal de electricidad. Por otra parte, Alliana propuso a Jorge Schreiner para dirigir el Banco Central, sin embargo, su llegada al cargo todavía depende de la aprobación del Senado.

Además de reorganizar su equipo, el nuevo presidente tendrá que atender la situación de los clientes afectados por la crisis de Ueno Bank. Su gobierno busca acelerar la entrega del dinero que quedó retenido y ofrecer apoyos fiscales a las personas perjudicadas.