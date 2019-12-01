Parlamento israelí aprueba ley que contempla pena de muerte para terrorismo

Parlamento israelí aprueba ley que contempla pena de muerte para terrorismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 22:54:02
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Jerusalén, Israel, 30 de marzo de 2026.- El Parlamento de Israel aprobó una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas declaradas culpables de asesinato en actos considerados terroristas, en una medida que ha generado debate tanto dentro como fuera del país.

La iniciativa fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra, reflejando divisiones entre los legisladores sobre el alcance y las implicaciones de la norma.

Sus promotores sostienen que la reforma busca reforzar las herramientas del Estado frente a ataques violentos, en un contexto de persistentes tensiones y episodios de violencia en la región.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la posible aplicación desigual de la ley. Advierten que podría centrarse principalmente en palestinos, en particular aquellos procesados en tribunales militares, mientras que para ciudadanos israelíes se contemplarían otras sanciones, como la cadena perpetua.

Israel rara vez ha aplicado la pena de muerte en su historia moderna, lo que añade un elemento significativo al debate sobre el impacto de esta reforma en su sistema judicial y en el conflicto con los palestinos.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuándo ni cómo entraría en vigor la nueva legislación.

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