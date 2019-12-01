Papa León XIV reaparece tras cirugía y anuncia que volverá gradualmente a sus actividades

Papa León XIV reaparece tras cirugía y anuncia que volverá gradualmente a sus actividades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 14:11:34
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Roma, Italia, a 18 de octubre de 2026.- Ante miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV reapareció públicamente este domingo, luego de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón, y anunció que retomará de manera progresiva sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica.

El pontífice, de 71 años, saludó desde una ventana del Palacio Apostólico a alrededor de 15 mil personas, quienes respondieron con aplausos y muestras de cariño tras su primera aparición pública desde la intervención quirúrgica realizada cinco días antes.

Durante el rezo dominical del Ángelus, León XIV agradeció las oraciones y muestras de solidaridad que recibió durante su hospitalización, además de reconocer la atención brindada por médicos, enfermeros y demás personal del hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido.

El Papa fue sometido a una operación para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que se le diagnosticara un adenocarcinoma pulmonar. Tras recibir el alta médica el sábado, regresó al Vaticano para continuar con su recuperación.

Aunque manifestó su intención de reincorporarse paulatinamente a sus labores, el Vaticano mantiene cancelados otros compromisos públicos al menos hasta el miércoles, cuando está prevista la audiencia general semanal, cuya realización aún no ha sido confirmada.

La evolución de su estado de salud también genera expectativas sobre su próximo viaje por América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre, con visitas previstas a Uruguay, Argentina y Perú. Si bien su equipo médico considera posible que se encuentre recuperado para entonces, autoridades eclesiásticas señalaron que la agenda podría ajustarse de acuerdo con su evolución.

La reaparición del pontífice estuvo acompañada de expresiones de apoyo por parte de los asistentes, quienes se reunieron para manifestarle sus buenos deseos durante esta etapa de recuperación.

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