Papa León XIV pide no resignarse ante la guerra durante su primer Domingo de Pascua en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, 5 de abril del 2026.- El papa León XIV presidió este domingo su primer Domingo de Pascua ante una abarrotada plaza de San Pedro, donde impartió la tradicional bendición “Urbi et Orbi” y lanzó un llamado a la paz y al rechazo de la guerra.

Durante su mensaje, el pontífice instó a la humanidad a no ser indiferente ni resignarse ante el mal, el odio y los conflictos, aunque en esta ocasión no mencionó guerras o tensiones internacionales específicas, algo que suele ser habitual en este tipo de discursos.

A diferencia de otros pontífices, que aprovechan este mensaje para repasar los principales focos de conflicto en el mundo, León XIV optó por un enfoque más global, centrando su llamado en la necesidad de promover la paz y la esperanza entre las naciones.

Como parte de esta iniciativa, el papa convocó a una vigilia de oración por la paz el próximo sábado 11 de abril en la basílica de San Pedro, invitando a los fieles a unirse en reflexión y plegaria.

La bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad y al mundo), reservada únicamente para el día de la elección de un nuevo papa, el Domingo de Resurrección y la Navidad, fue seguida por más de 50 mil personas reunidas en la plaza de San Pedro del Vaticano.