Papa León XIV llama a practicar “ayuno del lenguaje” durante la Cuaresma

Papa León XIV llama a practicar “ayuno del lenguaje” durante la Cuaresma
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:23:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad del Vaticano, 13 de febrero del 2026.- En su mensaje con motivo de la Cuaresma, difundido este viernes 13 de febrero de 2026, el papa León XIV invitó a los fieles a adoptar una forma particular de abstinencia: moderar las palabras y evitar expresiones que generen odio o lastimen a los demás, ya sea en el ámbito familiar, político o en la comunicación cotidiana.

El pontífice señaló que, además del tradicional ayuno de alimentos, este tiempo litúrgico previo a la Semana Santa es una oportunidad para asumir otras formas de privación que fomenten una vida más sobria y coherente con la fe cristiana. Subrayó que la austeridad fortalece la autenticidad de la vida espiritual.

Como propuesta concreta, planteó abstenerse de utilizar un lenguaje ofensivo o dañino hacia el prójimo. Exhortó a dejar de lado las descalificaciones, los juicios apresurados, la murmuración sobre personas ausentes y cualquier forma de calumnia.

El papa estadounidense animó a medir las palabras y promover la amabilidad en todos los espacios: en el hogar, con amigos, en el trabajo, en redes sociales, en debates públicos, medios de comunicación y comunidades eclesiales.

Confió en que, al transformar la manera de comunicarse, las expresiones de odio puedan ser sustituidas por mensajes de esperanza y paz. Asimismo, expresó su deseo de que esta Cuaresma permita escuchar con mayor atención tanto a Dios como a quienes atraviesan situaciones de necesidad.

Finalmente, invitó a que las comunidades cristianas se conviertan en espacios de acogida y escucha activa, donde el sufrimiento encuentre respuesta y se impulse la construcción de lo que denominó una “civilización del amor”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
Dos puntos intervenidos en Villagrán dejan aseguramiento de 17 mil litros de hidrocarburo
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
"No a las alianzas con partidos que impulsen nepotismo": Sheinbaum advierte a Morena y de paso manda recado al Verde
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Comentarios