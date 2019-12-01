Papa León XIV llama a practicar “ayuno del lenguaje” durante la Cuaresma

Ciudad del Vaticano, 13 de febrero del 2026.- En su mensaje con motivo de la Cuaresma, difundido este viernes 13 de febrero de 2026, el papa León XIV invitó a los fieles a adoptar una forma particular de abstinencia: moderar las palabras y evitar expresiones que generen odio o lastimen a los demás, ya sea en el ámbito familiar, político o en la comunicación cotidiana.

El pontífice señaló que, además del tradicional ayuno de alimentos, este tiempo litúrgico previo a la Semana Santa es una oportunidad para asumir otras formas de privación que fomenten una vida más sobria y coherente con la fe cristiana. Subrayó que la austeridad fortalece la autenticidad de la vida espiritual.

Como propuesta concreta, planteó abstenerse de utilizar un lenguaje ofensivo o dañino hacia el prójimo. Exhortó a dejar de lado las descalificaciones, los juicios apresurados, la murmuración sobre personas ausentes y cualquier forma de calumnia.

El papa estadounidense animó a medir las palabras y promover la amabilidad en todos los espacios: en el hogar, con amigos, en el trabajo, en redes sociales, en debates públicos, medios de comunicación y comunidades eclesiales.

Confió en que, al transformar la manera de comunicarse, las expresiones de odio puedan ser sustituidas por mensajes de esperanza y paz. Asimismo, expresó su deseo de que esta Cuaresma permita escuchar con mayor atención tanto a Dios como a quienes atraviesan situaciones de necesidad.

Finalmente, invitó a que las comunidades cristianas se conviertan en espacios de acogida y escucha activa, donde el sufrimiento encuentre respuesta y se impulse la construcción de lo que denominó una “civilización del amor”.