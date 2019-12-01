Ataque con armas blancas en tren de Londres deja al menos 10 heridos

Ataque con armas blancas en tren de Londres deja al menos 10 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 07:57:01
Londres, Inglaterra, a 3 de noviembre 2025.- Dos hombres de 32 y 35 años de edad atacaron con armas blancas a los pasajeros de un tren que se dirigía a Londres, Inglaterra y dejaron un saldo de 10 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Por su parte, la Policía británica descartó  que exista un móvil ideológico: “Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista”, ha dicho en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde la estación de Huntingdon.

Asimismo, el mando policiaco indicó que, el hecho de que la agresión fuera perpetrada por dos personas descarta las teorías de que el hecho se realizó por temas psicológiocs individuales y muestra un grado de coordinación.

En ese sentido, comentó que los detenidos se niegan a dar sus razones para lelvar a cabo el ataque.

Según el diario británico The Sun, un testigo describió el hecho como una escena sangrienta.

“Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real”, señaló la persona que presenció el crimen al medio citado.

