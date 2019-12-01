Opina Trump que redadas migratorias "no han ido suficientemente lejos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:54:52

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump consideró que las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En ese sentido, defendió las tácticas, consideradas violentas por expertos y miembros de la sociedad civil, empleadas por sus agentes para “sacar a la gente” del territorio estadounidense.

En entrevista para el programa ’60 Minutes’ de CBS, el líder republicano fue cuestionado sobre si esas acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han cruzado algunos límites, luego de que se viralizaran videos en los que se puede ver a elementos federales mientras empujan al suelo a una mujer, usan gas lacrimógeno y rompen los cristales de vehículos.

“No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama”, afirmó el mandatario estadounidense.

Asimismo, ante la pregunta de que si le parecía bien el accionar de ICE que se observa en los videos, el presidente Trump los apoyó, porque “tienes que sacar a la gente”, ya que aseveró que “son muchos asesinos”.