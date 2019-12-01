Operan al papa León XIV por cáncer de pulmón; cirugía concluye con éxito

Operan al papa León XIV por cáncer de pulmón; cirugía concluye con éxito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:18:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Roma, Italia, 13 de octubre de 2026.- El papa León XIV fue operado este martes para retirarle un tumor canceroso del pulmón derecho. La cirugía terminó con éxito y sin complicaciones, informó el Vaticano.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Santa Sede, los médicos confirmaron que el pontífice, de 71 años, padece un tipo de cáncer de pulmón conocido como adenocarcinoma.

Durante la operación, realizada en el Hospital Gemelli de Roma, los especialistas retiraron la parte inferior del pulmón derecho donde se encontraba el tumor.

De acuerdo con los reportes, la cirugía duró aproximadamente 90 minutos. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo médico encabezado por el cirujano torácico, Stefano Margaritora, que además es experto en este tipo de cirugías. 

Tras la intervención, León XIV despertó de la anestesia con normalidad y regresó a su habitación, donde continuará bajo atención médica durante su recuperación.

Finalmente, el Vaticano señaló que la operación se desarrolló según lo previsto. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

Más información de la categoria
Privan de la vida a docente dentro de secundaria en Oaxaca
Riñas y daños a inmuebles generan 41 convenios conciliatorios en Querétaro
Unidad de Qrobus choca contra una vivienda en Corregidora, Querétaro; reportan un lesionado
Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado
Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú