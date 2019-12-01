Operan al papa León XIV por cáncer de pulmón; cirugía concluye con éxito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:18:31

Roma, Italia, 13 de octubre de 2026.- El papa León XIV fue operado este martes para retirarle un tumor canceroso del pulmón derecho. La cirugía terminó con éxito y sin complicaciones, informó el Vaticano.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Santa Sede, los médicos confirmaron que el pontífice, de 71 años, padece un tipo de cáncer de pulmón conocido como adenocarcinoma.

Durante la operación, realizada en el Hospital Gemelli de Roma, los especialistas retiraron la parte inferior del pulmón derecho donde se encontraba el tumor.

De acuerdo con los reportes, la cirugía duró aproximadamente 90 minutos. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo médico encabezado por el cirujano torácico, Stefano Margaritora, que además es experto en este tipo de cirugías.

Tras la intervención, León XIV despertó de la anestesia con normalidad y regresó a su habitación, donde continuará bajo atención médica durante su recuperación.

Finalmente, el Vaticano señaló que la operación se desarrolló según lo previsto. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.