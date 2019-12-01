ONU condena comentarios racistas contra Kylian Mbappé y pide combatir la discriminación en el deporte

ONU condena comentarios racistas contra Kylian Mbappé y pide combatir la discriminación en el deporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 15:38:53
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Ginebra, Suiza, 7 de julio de 2026.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los comentarios racistas dirigidos contra el futbolista francés, Kylian Mbappé, por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, al calificarlos como “despreciables” y advertir que este tipo de expresiones no son hechos aislados.

A través de un pronunciamiento, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, señaló que los reportes de incidentes racistas durante la justa mundialista reflejan un problema más amplio que afecta al fútbol y al deporte en general.

El organismo mencionó que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial de rechazar el racismo, la discriminación y los discursos de odio en sus declaraciones públicas.

Asimismo, hizo un llamado a los Estados y a las organizaciones deportivas para implementar medidas que prevengan actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación, además de garantizar mecanismos independientes y eficaces para que estos hechos sean investigados y sancionados.

Finalmente, la ONU exigió a las plataformas de redes sociales frenar la discriminación racial y los abusos xenófobos, cumpliendo así con las normas internacionales de derechos humanos.

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