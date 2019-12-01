ONU alerta por "efecto dómino" por escalada militar en Medio Oriente

ONU alerta por "efecto dómino" por escalada militar en Medio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 11:19:41
Ginebra, Suiza, a 4 de marzo 2026.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), advirtió que la escalada militar en Medio Oriente provoca un impacto humanitario “cada vez más desalentador”, con “un efecto dominó” que agrava las crisis ya existentes en la región.

En ese sentido, Tom Fletcher, director de la agencia, alertó que viviendas, hospitales y escuelas han sido alcanzados por ataques en Irán, Líbano, Siria, el territorio palestino ocupado, Israel y varias naciones del Golfo pérsico.

En un comunicado oficial, el representante de la ONU resaltó: “los civiles deben ser protegidos, punto”.

Asimismo, en el boletín, Fletcher aseguró que su oficina activó planes de contingencia en Irán y en otros países afectados o en riesgo de verse arrastrados por la crisis, entre ellos Afganistán, Pakistán, Líbano, Siria y Yemen.

Por otra parte, lamentó la limitada presencia de organizaciones no gubernamentales internacionales y el reducido espacio operativo en Irán.

