OMS solicita mil mdd para tratar crisis sanitarias en 36 zonas de emergencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 10:24:58

Ginebra, Suiza, a 3 de febrero 2026.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que necesita recaudar mil millones de dólares para hacer frente a las crisis sanitarias en zonas de emergencia alrededor del mundo durante 2026.

"Estos fondos respaldarán una respuesta sanitaria en 36 zonas de emergencia, entre ellas Gaza y Medio Oriente, Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Haití y Birmania", declaró ante la prensa en Ginebra Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Asimismo, el experto sanitario expresó su preocupación por la “magnitud de las necesidades”.

Cabe señalar que el año pasado, la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había solicitado mil 500 millones de dólares, pero finalmente solo recibió 900 millones.

"Es una de las razones por las que este año revisamos ligeramente a la baja nuestra solicitud, para ajustarla mejor a los recursos realmente disponibles, teniendo en cuenta la situación mundial y las limitaciones a las que se enfrentan muchos países", explicó Ihekweazu.

Durante 2025, la OMS respondió a 50 emergencias sanitarias en 82 países, ayudando a más de 30 millones de personas con servicios esenciales.