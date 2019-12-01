OMS denuncia homicidios de más de 460 personas en hospital de Sudán por parte de paramilitares

OMS denuncia homicidios de más de 460 personas en hospital de Sudán por parte de paramilitares
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 10:50:34
Ginebra, Suiza, a 29 de octubre 2025.- Más de 460 pacientes y acompañantes fueron ultimados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur, Sudán, según denunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el director general de la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó en su cuenta oficial de X, que su dependencia está "horrorizada y profundamente conmocionada" por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

Según la OMS, en los dos años y medio de conflicto entre el Gobierno sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), se han verificado al menos 185 ataques contra la red sanitaria sudanesa, con mil 204 muertos y 416 heridos, entre los que se incluyen pacientes y trabajadores sanitarios.

Estos ataques "deben detenerse de forma inmediata e incondicional, y todos los pacientes, trabajadores de la salud e instalaciones sanitarias deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario", subrayó Tedros en sus redes sociales.

