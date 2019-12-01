OMS autoriza pruebas de dos nuevas vacunas contra el ébola en África

OMS autoriza pruebas de dos nuevas vacunas contra el ébola en África
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 18:44:27
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Ginebra, Suiza, 4 de noviembre de 2026.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobó este miércoles el inicio de ensayos clínicos para dos nuevas vacunas contra el ébola ante el brote que ha causado más de 5 mil 300 fallecimientos en África.

Las vacunas fueron diseñadas para proteger contra la variante Bundibugyo, que es responsable del actual brote en la República Democrática del Congo. Se trata de ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el Serum Institute of India y mRNA-1469, de la farmacéutica estadounidense Moderna.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que el desarrollo de estas vacunas representa un avance de la investigación científica y la colaboración entre instituciones, sin embargo, aclaró que por sí solas no terminarán con la epidemia, aunque podrían ayudar a controlar su propagación.

La organización explicó que en octubre comenzó otro ensayo con Ervebo, una vacuna que ya está aprobada para combatir la variante Zaire del virus, pero todavía no se sabe si también protege contra la variante Bundibugyo. Por esta razón, consideró importante probar nuevas opciones que puedan ofrecer protección frente a esta cepa.

Los ensayos de las dos nuevas vacunas todavía necesitan la autorización de las autoridades de la República Democrática del Congo. De acuerdo con la OMS, los primeros resultados podrían conocerse a principios de 2027.

Mientras tanto, el organismo recordó que también es necesario mantener medidas para evitar nuevos contagios, como atender a los pacientes a tiempo, localizar a las personas que tuvieron contacto con ellos y ofrecer atención a las comunidades afectadas.

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