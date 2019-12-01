Ola de calor provoca cierre temprano de sitios turísticos en París, Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 12:20:12

París, Francia, a 11 de julio 2026.- La ola de calor que azota a gran parte de Francia provocó el cierre de sitios turísticos emblemáticos de París, como la Torre Eiffel y el Museo de Louvre, entre otros.

La empresa administradora del monumento más visitado del mundo informó que "cerrará excepcionalmente" este sábado y domingo a las 16:00 horas tiempo local, debido a las "altas temperaturas pronosticadas".

Cabe señalar que normalmente, la torre se mantiene abierta al público hasta después de la medianoche durante el verano boreal.

Además, los dos museos más famosos de la capital francesa, el Louvre y el Orsay, han tomado medidas similares; el primero cerrará a las 16:00 horas, mientras que el segundo optó por cerrar sus puertas a las 17:00 horas, durante los próximos días.

El pronóstico meteorológico para Francia indica que en gran parte d esu territorio se registrarán temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, por lo que las autoridades activaron a Alerta Roja y Naranja en múltiples regiones.