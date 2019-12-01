Ofrece Gobierno de EU recompensa de 50 mdd por Nicolás Maduro; lo acusan de tener nexos con grupo delictivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 18:29:32

Washington, Estados Unidos, a 7 de agosto de 2025.- El gobierno de Estados Unidos, dio a conocer que aumentará a 50 millones de dólares la recompensa para quien brinde información que lleve a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado, emitió un comunicado a través de la red social X, en el que la fiscal general Pam Bondi, anunció el aumento de la cifra, además de que aseguró que el mandatario venezolano representa una amenaza para la seguridad nacional.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa historia ce 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, expresó Bondi en el video.

“Maduro usa grupos terroristas, como el Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para traer drogas mortales y violencia a nuestro país”.

La DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína ligada a Maduro y sus socios, con casi 7 toneladas ligadas al propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles en Venezuela y México”.

Asimismo, dijo que la cocaína con frecuencia es mezclada con fentanilo lo que, ha llevado a la muerte de cientos de estadounidenses.

También indicó que el Departamento de Justicia, confiscó alrededor de 700 mil millones de dólares en bienes de Maduro, incluyendo dos jets privados, nueve vehículos, entre otras cosas.

Además calificó a Maduro como uno de los mayores narcos del mundo y una amenaza para la seguridad nacional.

“Maduro no escapará de la justicia de Trump y pagará por sus crímenes despreciables”, aseveró Bondi.

Por último, dijo que a las personas que tengan información que ayude a que Maduro sea llevado ante la justicia, se comunique al teléfono 1-202-307-4228.