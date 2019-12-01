Ofrece EU una recompensa a quien aporte información para ubicar al nuevo líder de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 15:56:38

Washington, Estados Unidos, a 13 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien proporcione información que permita ubicar al supuesto nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como a otros integrantes vinculados con la estructura de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

La medida fue difundida a través del programa Rewards for Justice del Departamento de Estado de Estados Unidos, que publicó en redes sociales una lista con diez presuntos líderes iraníes buscados, seis de ellos acompañados de fotografías.

En la publicación compartida en la red social X, el gobierno estadounidense solicita la colaboración del público para obtener información que facilite su localización. El mensaje invita a quienes tengan datos relevantes a enviarlos mediante los canales oficiales del programa.

El anuncio señala: “¿Tienes información sobre estos líderes terroristas iraníes? Envíanos un aviso. Podrías optar a una recompensa”, junto con los medios de contacto habilitados por las autoridades estadounidenses para recibir reportes de manera confidencial.