Ofrece EU 2 mil 600 dólares, vuelo de regreso, y el perdón de multas a migrantes que se autodeporten

Washington, Estados Unidos, a 13 de febrero de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos anunció un incremento en los incentivos dirigidos a migrantes indocumentados para que opten por la autodeportación, en línea con la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Como parte de esta estrategia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ofrece un apoyo económico de 2 mil 600 dólares, además del traslado aéreo gratuito al país de origen de cada solicitante.

La dependencia explicó que una deportación forzosa implica un gasto aproximado de 18 mil 245 dólares por persona; sin embargo, mediante este programa de salida voluntaria el costo se reduce a cerca de 5 mil 100 dólares. Para acceder al beneficio, los interesados deberán registrarse a través de la aplicación móvil CBP Home, habilitada para este proceso.

“Es un proceso rápido, gratuito y sencillo; simplemente descargue la aplicación, complete su información y el DHS se encargará del resto, incluyendo la organización y el pago de su viaje de regreso a casa”, sostiene el DHS. Asimismo, la institución advierte que quienes no se entreguen voluntariamente podrían ser “arrestados, deportados y nunca podrán regresar a Estados Unidos”.

En ese sentido, el organismo reiteró su exhorto a utilizar la aplicación: “Lo más inteligente y sencillo es comenzar a planificar su viaje de regreso a casa a través de CBP Home hoy mismo”.

De acuerdo con cifras oficiales del DHS, desde enero de 2025 alrededor de 2.2 millones de migrantes indocumentados han optado por la deportación voluntaria. “Quienes aún se encuentran en este país ilegalmente deberían darse cuenta de que es solo cuestión de tiempo antes de que los encuentren, los arresten y los expulsen”, agrega.