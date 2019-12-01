Ofensiva iraní daña puestos fronterizos y planta perforadora en Kuwait

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 08:21:25

Kuwait, a 13 de julio 2026.- El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que la más reciente oleada de ataques por parte de Irán contra varios países de la región provocó daños en tres puestos fronterizos terrestres y en una plataforma de perforación marítima de la compañía nacional de petróleo.

“Tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país fueron objeto de un ataque de agresión criminal, que resultó en daños materiales”, dijo en un comunicado el portavoz de Defensa kuwaití, coronel de Estado Mayor Saud Abdulaziz al Otaibi.

Igualmente dijo que una de las plataformas de perforación marítima perteneciente a la Kuwait Oil Company “fue blanco de un dron hostil en aguas territoriales kuwaitíes”, lo que resultó “en daños materiales y la lesión de uno de los trabajadores, que está recibiendo la atención médica necesaria”.

“Las autoridades competentes iniciaron de inmediato las medidas necesarias para abordar el incidente, en coordinación con las entidades relevantes”, añadió el comunicado.

Posteriormente, el Ejército de Irán reivindicó una ofensiva con “drones destructivos” contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.