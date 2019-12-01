OEA analizará situación de Venezuela en sesión extraordinaria

OEA analizará situación de Venezuela en sesión extraordinaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 10:47:49
Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció que analizará en sesión extraordinaria la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Cabe señalar que dicha reunión fue solicitada por la Misión Permanente de Colombia, cuyo gobierno rechazó, junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que califican como “acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”.

Se informó que, además, de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin.

Asimismo, el organismo internacional pidió en un comunicado que exista un camino a seguir en Venezuela que “sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”.

