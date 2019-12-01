Nuevo líder iraní no podrá sostenerse en el cargo si no cuenta con la aceptación de Trump

Washington, Estados Unidos, a 8 de marzo de 2026.- El presidente de Donald Trump lanzó una advertencia sobre el futuro político de Irán, al señalar que cualquier nuevo liderazgo en ese país dependerá, en gran medida, de su relación con Estados Unidos. Durante declaraciones a medios estadounidenses, el mandatario sostuvo que la estabilidad del gobierno iraní podría verse comprometida si no mantiene una postura alineada con Washington.

Trump aseguró que el nuevo líder supremo iraní difícilmente podrá sostenerse en el cargo si no cuenta con la aceptación de su administración. Según el presidente, el rumbo político de Teherán estará marcado por la forma en que sus autoridades manejen la relación con el gobierno estadounidense en medio de las actuales tensiones internacionales.

En ese contexto, el mandatario también expresó su rechazo ante la posibilidad de que Mojtaba Jameneí asuma el liderazgo supremo del país. Trump consideró que su eventual llegada al poder sería una opción poco viable ante el escenario de confrontación que atraviesa la región.

Las declaraciones se producen mientras persiste la incertidumbre sobre la sucesión política en Irán y el rumbo que tomará el país en medio del conflicto con Estados Unidos y sus aliados, situación que mantiene la atención de la comunidad internacional sobre los próximos movimientos del gobierno iraní.