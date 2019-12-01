Nuevo ataque ruso deja a Kiev sin calefacción en pleno invierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 12:17:16

Kiev, Ucrania, a 20 de enero 2026.- Las Fuerzas Armadas rusas perpetraron un ataque a la infraestructura energética de Ucrania durante la madrugada, lo que provocó que 5 mil 600 edificios residencial en Kiev, se quedaran sin calefacción en pleno invierno, cuando las temperaturas descienden hasta los -14 grados Centígrados.

Además, las autoridades ucranianas indicaron que la agresión fue con cientos de misiles y drones y provocaron la muerte de un hombre de 50 años de edad.

Por lo anterior, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, arremetió contra el presidente ruso Vladimir Putin.

"El criminal de guerra Putin continúa librando una guerra genocida contra mujeres, niños y ancianos", dijo el funcionario.

Asimismo, acusó al Kremlin de atacar la infraestructura energética durante la noche en al menos siete regiones e instó a los aliados de Ucrania a reforzar sus sistemas de defensa aérea.

"El apoyo al pueblo ucraniano es urgente. No habrá paz en Europa sin una paz duradera en Ucrania", sostuvo en las redes sociales.