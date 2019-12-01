Moscú, Rusia, 18 de noviembre de 2026.- El puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, fue blanco de un nuevo ataque que provocó la suspensión temporal del tránsito mientras las autoridades evalúan los daños. Este es el tercer día consecutivo de ataques contra la estructura, que sufrió daños importantes en algunos de sus tramos.

El jefe de gobierno de Crimea designado por Rusia, Serguéi Aksiónov, informó sobre el ataque a través de Telegram y confirmó que la circulación quedó suspendida temporalmente mientras se revisan las afectaciones.

Desde el lunes 16 de noviembre y durante la madrugada del martes 17 se reportaron daños en uno de los arcos y en un tramo carretero del puente, lo que obligó a restringir el tránsito vehicular y habilitar transbordadores para cruzar el estrecho de Kerch. Mientras tanto, el tráfico ferroviario se reanudó de manera parcial.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que la ofensiva forma parte de una respuesta a los ataques rusos contra infraestructura energética y confirmó el uso de misiles y drones durante la operación. Por su parte, funcionarios rusos, entre ellos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguraron que el puente será reconstruido y restaurado.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han reportado víctimas mortales ni personas heridas, mientras los equipos correspondientes continúan con la evaluación de los daños en la zona.