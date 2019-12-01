Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 16:47:30

París, Francia, 5 de noviembre de 2026.- Miles de personas salieron a las calles de Francia este jueves para protestar contra el aumento del costo de vida, los bajos salarios y los recortes a servicios públicos. Las movilizaciones dejaron 448 personas detenidas y 53 policías heridos, según cifras de las autoridades.

Las protestas se realizaron en diferentes ciudades del país y reunieron a trabajadores, estudiantes y ciudadanos que expresaron su inconformidad con la situación económica. Entre sus principales demandas se encuentran mejores salarios, más apoyo para los hospitales y las escuelas, así como medidas para evitar que sigan subiendo los precios.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, alrededor de 575 mil personas participaron en las movilizaciones. Sin embargo, los sindicatos calcularon que la asistencia fue mucho mayor, con cerca de 1.6 millones de manifestantes en todo el país.

Aunque muchas de las concentraciones se desarrollaron sin problemas, también hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías en ciudades como Rennes, Marsella, Nantes, Lyon y Burdeos. Además, las autoridades reportaron incendios y daños en algunos puntos.

Ante las movilizaciones, el Gobierno desplegó alrededor de 70 mil policías para vigilar las calles y evitar nuevos enfrentamientos. Las protestas también afectaron el transporte público, las clases y algunos servicios, debido a que trabajadores de distintos sectores se sumaron a las manifestaciones.

Esta nueva jornada de protestas representa otro problema para el gobierno de Emmanuel Macron, que enfrenta el descontento de una parte de la población por el costo de vida y las decisiones relacionadas con el gasto público.