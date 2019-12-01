Nueva York crea oficina para asuntos de la comunidad LGBTQIA+

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 10:56:11

Nueva York, Estados Unidos, a 14 de marzo 2026.- Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció la creación mediante orden ejecutiva de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+.

Asimismo, nombró a Taylor Brown, una mujer transexual, para que sea la encargada de la agencia.

“Este es un día esperado por mucho tiempo. Fueron necesarios años de activismo por parte de líderes comunitarios que reconocieron la frecuencia con la que los neoyorquinos queer quedan desamparados al intentar acceder a los servicios sociales de nuestra ciudad”, dijo el edil en conferencia de prensa.

Asimismo, el alcalde de extracción demócrata recordó que los líderes defensores de los derechos de la comunidad se organizaron y exigieron cambios, inspirados en el legado de innumerables referentes que les precedieron como Marsha P. Johnson o Sylvia Rivera, quienes fundaron Star House, “un lugar donde los neoyorquinos trans podían sentirse seguros y cómodos en la ciudad que hoy les pertenece”.

Destacó que desde la fundación en 2008 del Centro Comunitario del Orgullo, en Brooklyn, donde firmó la orden ejecutiva, el espacio se ha convertido en un lugar que proporciona atención médica y vivienda, al tiempo que ofrece a los neoyorquinos queer un lugar para aprender, encontrar compañía y construir comunidad en los cinco condados.

Por último Mamdani comentó que su gobierno creó una oficina dedicada a proteger su salud, seguridad y dignidad de las y los integrantes de la comunidad.